Plataforma electoral de Morena se basa en necesidad del pueblo oaxaqueño: Sesul Bolaños

-Impulsarán proyectos en materia de desarrollo, infraestructura, salud y educación

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La plataforma electoral que presentó Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se basa en la necesidad del pueblo oaxaqueño y está integrada por 18 propuestas, entre los que se encuentran desarrollo, infraestructura, salud y educación.

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sesul Bolaños, comentó que estas propuestas se recogieron en los recorridos que han hecho en los 570 municipios de la entidad y aclaró que no son temas que a algunos militantes se les hayan ocurrido, pues el objetivo es que desde los distintos cargos se hará realidad lo plasmado en la plataforma electoral.

Otro documento que entregaron al órgano electoral de Oaxaca, fue una carta de intención de coalición, pues a nivel nacional se está buscando hacer alianza con el Partido del Trabajo (PT), con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con el Partido Nueva Alianza (PANAL), en los estados dónde tenga registro como partido político local.

Agregó que en el caso de Oaxaca buscarán a estos institutos políticos para ir juntos en la elección, precisó que será decisión de cada partido si van o no en coalición, en el caso particular de Nueva Alianza, cuando la dirigencia nacional de Morena hizo el anuncio, la dirigencia estatal del partido turquesa negó que vayan a ir en coalición con Morena.

En ese sentido el dirigente estatal de Morena, dijo que el Panal desconoció el acuerdo, debido a que la persona que estuvo presente en el anuncio junto con el Presidente Nacional de Morena Mario Delgado, no era la dirigente nacional, sino un referente del estado de Chiapas.

Hace un mes aproximadamente, Sesul Bolaños e integrantes de la dirigencia estatal de Morena dijeron no confiar en el IEEPCO, incluso pidieron que el INE atrajera la elección local, sin embargo ahora mencionó que tiene que confiar en el árbitro electoral y puntualizó que hay cosas que corregir y mejorar.

