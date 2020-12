Pide Gabriel Cué a autoridades de Tuxtepec, inyectarle recurso al rastro TIF



-Aseguró que el gobierno del estado ya invirtió y que ahora el corresponde al gobierno municipal.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Gabriel Cué Navarro, señaló que el gobierno municipal debería de invertirle al rastro Tipo Inspección Federal (TIF), debido a que desde su inauguración no ha funcionado al 10%.

Dijo que el gobierno estatal le ha invertido mucho a este matadero, por lo tanto hora le corresponde al gobierno municipal “el gobierno municipal tiene que hacer un esfuerzo para aplicar los recursos que hagan falta”.

Agregó que de no haber un consenso para que este rastro funcione, se estaría invirtiendo más recurso a un saco sin fondo, “no es lo que merecemos los Tuxtepecanos”.

Este rastro fue inaugurado en el año 2016, en ese entonces el Gobernador Alejandro Murat arribó al municipio en donde recorrió este espacio, informando que se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos, y aunque tenía capacidad para matar 100 animales diarios, lo más que se sacrificó fueron 12.

Y en este 2020, en el mes de febrero las autoridades municipales sostuvieron reuniones con presidentes de la zona con la finalidad de gestionar juntos los recursos para reactivarlo; sin embargo, la pandemia por el covid, provocó que estas gestiones se detuvieran y no se consiguieran estos 19 millones de pesos que se requieren para echarlo a andar al 100%.

Y ahora ante el recorte a la SEDAPA, el titular pide que sea el gobierno municipal que le inyecte este recurso para aprovechar estas instalaciones, que son únicas en el estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario