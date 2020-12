Hospital de Alta Especialidad en Oaxaca no recibirá más pacientes covid, se encuentran al 100% de su capacidad

-Piden a la población quedarse en casa, además de el uso correcto de cubrebocas y guardar la sana distancia

Redacción

A través de su cuenta de Twitter, la dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), informó que no podrán recibir más pacientes con síntomas de Covid-19, debido a que han llegado al límite de su capacidad.



Asimismo, piden a la población quedarse en casa, además de el uso correcto de cubrebocas y guardar la sana distancia, con el fin de disminuir posibles contagios de covid.



“El @HRAEOAX informa a la población en general que está al 100 por ciento de su capacidad, por lo que no recibiremos más pacientes. Solicitamos a la sociedad quedarse en casa, hacer uso del cubrebocas y guardar su sana distancia”, así lo expresaron por medio de twitter.



Cabe mencionar que debido al aumento de contagios en el Estado, el semáforo epidemiológico paso de amarillo a naranja, por lo que se ha exhortado a la población a reforzar las medidas.

Y es que de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE cuenta con una ocupación del 61% y por su parte, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña con el 66% por ciento.



