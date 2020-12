Entrega IEEPO mobiliario y equipo a 35 escuelas de la Costa e Istmo en beneficio de más de 5 mil alumnos

-En representación del director general, Francisco Ángel Villarreal, delegados de Servicios Educativos junto con diputados locales hicieron entrega de los apoyos.

Comunicado

Región del Istmo, Oax. 20 de diciembre de 2020.- Como parte del compromiso en materia educativa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con los municipios, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se entregó mobiliario, equipo y material a 35 escuelas de educación básica de las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec, en beneficio de más de cinco mil 300 alumnos.

En representación del director general, Francisco Ángel Villarreal, delegados de Servicios Educativos del Instituto en esas zonas, acompañados de diputados locales, autoridades municipales y comités de padres y madres de familia, llevaron los apoyos consistentes en mesas, sillas, pizarrones, bandas de guerra, equipos de sonido, computadoras, material de aseo, deportivo y de oficina, con una inversión total de más de 1.7 millones de pesos.

El nuevo mobiliario y equipo otorgado en atención a las solicitudes de los planteles educativos y de crear, construir y crecer en acciones que coadyuven a fortalecer las condiciones para la preparación académica de las y los alumnos, así como de las gestiones realizadas por sus representantes populares, permitirá que cuando sea posible el regreso presencial a clases, lo hagan en mejores condiciones.

En el municipio de Río Grande, el delegado de Servicios Regionales en la Costa, Jorge Sánchez Cruz junto con la diputada local por el distrito XXIII con cabecera en San Pedro Mixtepec, Inés Leal Peláez entregaron los apoyos por un monto de 1.1 millones de pesos a 23 planteles ubicados en once municipios entre ellos Tataltepec de Valdés, Villa de Tututepec, Santo Domingo de Morelos, Santa Catarina Juquila, Santos Reyes Nopala, San Pedro Mixtepec, Santa María Temaxcaltepec, Santiago Tamazola y San Gabriel Mixtepec.

El director de la Escuela Secundaria Técnica número 12, José Paz Rivas expresó su agradecimiento porque esta institución haya sido beneficiada con materiales al igual que otras de la zona. “Es muy importante para que ya una vez que sea posible las clases de manera presencial en las escuelas se pueda utilizar y dar un buen servicio a la comunidad escolar”, dijo.

Posteriormente, en un acto realizado en la Escuela Primaria Benito Juárez, de Santo Domingo Tehuantepec, donde estuvieron el asesor del IEEPO, Carlos López Toledo y el delegado de Servicios Regionales en el Istmo, Pastor Hernández Santiago, así como el diputado por el distrito XVIII de Santo Domingo Tehuantepec, Pavel Meléndez Cruz, se entregaron apoyos a 12 planteles de cuatro municipios.

Entre ellos dos primarias indígenas, cinco primarias generales, dos preescolares indígenas, una telesecundaria, un preescolar general y una secundaria general.

El asesor del IEEPO, Carlos López Toledo puntualizó que la administración del gobernador Alejandro Murat cumple los compromisos adquiridos, por lo cual se continuarán la entrega de mobiliario y equipo en atención a más planteles educativos.

A su vez, el legislador Meléndez Cruz manifestó que hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación en Oaxaca. “Ese compromiso y mensaje de preocupación para las niñas y niños lo ha asumido el gobernador Alejandro Murat que ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno de la República”, resaltó.

Además de Santo Domingo Tehuantepec, las instituciones educativas beneficiadas en el Istmo se ubican en San Pedro Huamelula, Pishishi, San Mateo del Mar y Guevea de Humboldt. Tanto en Río Grande como en Santo Domingo Tehuantepec, docentes y directivos de planteles beneficiados reconocieron la colaboración conjunta del IEEPO en acciones educativas a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las regiones.

