Disminuir contagios por COVID-19, está en manos de todas y todos: DCE

-Evita reuniones con amigos o celebraciones familiares, la pandemia aún continúa, no bajen la guardia y sigan con las medidas sanitarias.

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de diciembre de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que nuevamente “nos encontramos en semáforo naranja”, debido a que los contagios y la ocupación en los hospitales están aumentando significativamente.

“Como siempre, revertir esta situación está en nuestras manos, en el comportamiento de cada oaxaqueña y oaxaqueño. Quizás en ninguna época del año valoramos tanto el amor y la compañía de la familia y de nuestros seres queridos, como en estos días en que acostumbramos estar juntos y festejar”, señaló.

El titular de los SSO refirió que este año, debido a que la pandemia no ha terminado y a que el virus sigue siendo mortal y cobrando diariamente la vida de miles de personas, “no hay una mejor manera de demostrar ese amor por nuestra familia y amigos que cuidarnos usando correctamente el cubrebocas, evitando aglomeraciones, decidiendo regresar a casa si las tiendas están llenas” y, principalmente, es muy importante no organizar o asistir a fiestas o reuniones.

Asimismo, señaló que para las personas que presenten síntomas como dificultad respiratoria es muy importante que busquen de inmediato valoración médica, puesto que el COVID-19 disminuye la saturación de oxígeno aún cuando no se sientan mal. Además, ante cualquier síntoma, avísale a las personas con las que han estado en contacto.

“Recuerda, este año, por amor y por responsabilidad, nos toca quedarnos en casa para cuidar nuestra salud y la de los demás. Como nos ha dicho en repetidas veces el personal médico, de enfermería y de apoyo que labora en los centros de salud y hospitales, la primera línea de la batalla contra el COVID, el mejor regalo ya está en tus manos, Regala Salud”, expresó Casas Escamilla.

Y es que al corte epidemiológico de este 20 de diciembre, se tienen registrados dos casos nuevos de COVID-19, que suman 26 mil 995 casos acumulados en la entidad, hay 42 mil 887 casos notificados, de los cuales 11 mil 815 han sido negativos, cuatro mil 077 son sospechosos, 24 mil 120 se han recuperado, y se contabilizan cinco decesos que suman dos mil 043 defunciones.

El Secretario señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 18 mil 441 casos confirmados y mil 47 defunciones, Istmo dos mil 398 y 324 muertes, Tuxtepec mil 931 y 281 fallecimientos, Mixteca mil 996 y 181 pérdidas humanas, Costa mil 377 y 134 defunciones, y la Sierra 852 y 76 muertes.

Dijo que hay 879 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 702, Mixteca 67, Costa 40, Sierra 32, Istmo 21 y Tuxtepec 17.

Añadió que de las dos mil 043 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 940, 462 y 297 respectivamente; por sexo, mil 341 son hombres y 702 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Casas Escamilla, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, hay un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 38.9%, de los cuales el 44.7 son camas sin ventilador y el 28.3% de camas con ventilador.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa si no tienen a que salir, usar el cubrebocas correctamente, aplicar la sana distancia, no hacer fiestas, posadas o reuniones con amigos y familiares, acudir una sola persona al realizar las compras y “si eres positivo por favor mantenerse en casa, aislarse y llamar al teléfono: 800 770 84 37 para un seguimiento médico”.

