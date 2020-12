COAO presenta plan de rescate para arbolado del zócalo

-El objetivo es que se dé un mantenimiento a los árboles y así evitar que se caigan como sucedió el mes de septiembre



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), presentaron un plan de trabajo para el rescate del arbolado del zócalo capitalino y de la alameda de León, el objetivo es que se lleven a cabo acciones preventivas en lugar de reactivas.



Las acciones deberán llevarse a cabo antes de la temporada de lluvias y vientos, incluso plantean elaborar un libro con estrategias a corto y mediano plazo, el objetivo de esto es proteger a los árboles y evitar que otros más se sigan cayendo, tal y como sucedió en el mes de septiembre.



Otras de las acciones que propones es que de manera constante se hagan trabajos de descompactación, de mejoramiento del suelo y realizar estudios de paisaje, para saber cuál debe ser la capacidad de las jardineras para que se puedan colocar más plantas.



Asimismo mencionaron que es importante socializar este proyecto que presentaron, para que la población sepa qué es lo que se debe o no se debe hacer en el arbolado del zócalo y de la alameda de León, además enfatizaron que un árbol con mantenimiento, va a potencializar los servicios multisistémicos que brinda a la ciudad.



Las primeras acciones a emprender deben ser de poda, el manejo de riesgo, a medio plazo deben ser aquellas que estén relacionadas con el tratamiento de los árboles, situación que puede trascender administraciones.



A largo plazo se deben desarrollar todas las capacidades técnicas a nivel de la zona metropolitana, para que exista un referente de cómo generar un programa de manejo de árboles en cualquier municipio y para cualquiera que llegue a estar al frente de los ayuntamientos que conforman el área conurbada.

