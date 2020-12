Busca PVEM conformar comités juveniles en municipios de Oaxaca

-Con esto buscan darle voz y voto a los jóvenes del estado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Coordinadora del Movimiento Juventud Fuerza Verde Ilse Mariela Nolasco, informó que están visitando algunos municipios del estado para conformar los comités juveniles de este partido político, y con esto enfocarse en el bienestar de los jóvenes.

Explicó que con estos comités juveniles municipales se busca primero dar voz y voto a los jóvenes pero también que se coordinen con los comités municipales, y se pongan en marcha los programas estatales que se manejan.

El primero de estos programas, dijo que es el de “Joven a Joven” que busca impulsar ideas en negocios, y otros aspectos como el social y económico, el cual impulsaron a partir de este domingo en el municipio de Loma Bonita, otros más son el de las ferias del empleo virtual, los cursos y talleres para a inclusión social, así como la tarjeta Verde de descuentos.

Además, puntualizó que quienes deseen beneficiarse con estos programas, no es necesario que estén afiliados a este partido, ya que son para la sociedad sin importar los colores partidistas.

En lo que respecta al comité juvenil en Loma Bonita, explicó que ya están conformados y que son jóvenes que ya han realizado algunos trabajos y lo único que están haciendo es sumar voluntades y con esto tener una estructura para el beneficio de los jóvenes lomabonitenses.

