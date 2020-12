Artesanos de San Bartolo Coyotepec, exigen culminación de mercado de artesanías

-Señalan que están desesperados porque la principal actividad económica del municipio es la elaboración y venta de artesanías



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Artesanos del municipio de San Bartolo Coyotepec, se manifestaron la mañana de este viernes frente a casa oficial en la avenida Juárez, para exigir al gobierno del estado para que se culmine la obra del mercado artesanal, el cual señalan presenta un 30 por ciento de avance, a pesar de que los trabajos se iniciaron en el 2019.



Son 108 artesanos los que están siendo afectados por el retraso en los trabajos, sobre todo porque actualmente ocupan un espacio en malas condiciones detrás de dónde se está construyendo el mercado de artesanías, dijeron estar desesperados, pues la mayor parte de la población del municipio se dedica a la venta y elaboración de artesanías.



Los artesanos pedían una reunión con el Gobernador Alejandro Murat y con el Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López, para entablar una mesa de diálogo y que se les dé una fecha de conclusión de la obra, alrededor del medio día, los manifestantes fueron recibidos en la SEGEGO y retiraron su manifestación.



Otra de la desesperación de los artesanos, es que sus ventas disminuyeron de manera considerable por la pandemia de Covid, incluso dijeron que durante cuatro meses no obtuvieron ingresos, pues a la región de los valles centrales no llegaban turistas nacionales o extranjeros.



Señalaron que los apoyos que recibieron por parte del gobierno fueron muy precarios, además de algunos créditos que se les otorgaron, incluso dijeron que hubo algunos actores políticos que les daban despensas de vez en cuando.

