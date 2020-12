3 personas muertas, saldo preliminar de conflicto armado en Textitlán Sola de Vega

-La comunidad de Santiago Xochiltepec responsabiliza a López Obrador y a Murat de lo que pueda suceder.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El saldo preliminar del enfrentamiento armado entre habitantes del Municipio de Santiago Textitlán Sola de Vega y sus agencias Río Santiago y Santiago Xochiltepec, es de por lo menos tres personas muertas, este enfrentamiento se dio por un conflicto político y económico, pues la autoridad se niega a entregar los recursos.

La comunidad de Santiago Xochiltepec, envió una carta dirigida al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador Alejandro Murat y al titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Francisco Javier García López, a quienes le informan que fueron los habitantes de Santiago Textitlán los que irrumpieron de manera violenta en la comunidad.

En el documento mencionan que alrededor de la una de la madrugada de este domingo habitantes de Santiago Textitlán irrumpieron de manera violenta y portaban armas de uso exclusivo del ejército, hasta el momento señalan que la población de Santiago Xochiltepec lo único que ha hecho es replegarse y protegerse, por ello exigen a las autoridades que intervengan para resolver este conflicto, el cual señalan tiene mucho tiempo.

Uno de los motivos de este conflicto, es que la autoridad municipal se niega a liberar los recursos del ramo 33 y 28, debido a que los gobiernos federal y estatal no han ejecutado la orden para la liberación de dichos recursos, asimismo informan que han presentado denuncias anta la sala regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bajo los siguientes expedientes: SX-JDC-857/2017 y SX-JE-124/2017.

Cabe mencionar que el tribunal ordenó a los integrantes del ayuntamiento de Santiago Textitlán Sola de Vega, que en un plazo de 10 días hábiles depositaran a la cuenta bancaria del fondo para la administración de justicia de este tribunal, los recursos correspondientes a la agencia municipal de Santiago Xochiltepec pero hasta el momento esto no ha sucedido.

Finalmente los habitantes de Santiago Xochiltepec, responsabilizan al Presidente López Obrador y al Gobernador Alejandro Murat por las consecuencias que este problema pueda seguir ocasionando ante la incompetencia que están mostrando, a pesar de que existe un fallo por parte del tribunal.

