“En 2 años, los resultados son visibles”: Presiente de Loma Bonita, en su informe de actividades

-Realizaron más de 50 obras con una inversión de más de 45 millones de pesos



Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del informe de actividades del Presidente Municipal Raymundo Rivera Hernández, aseguró que en estos 2 años que llevan de gobierno los resultados son visibles y que necesitan avanzar por el camino del desarrollo, esto a pesar de que consideró este 2020 como un año difícil.



Sus palabras al término del informe se complementaron con la frase de que ni los más grandes colmillos van a seguir sangrando a su pueblo además de que tampoco lo van a permitir.

En su informe destacó la realización de más de 50 obras con una inversión de más de 45 millones de pesos, entre las que están la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en las comunidades y colonias, así como pavimentaciones en calles, rehabilitación de la red de drenaje sanitario, guarniciones y banquetas, pavimentación de caminos, y la construcción de un nuevo panteón y la pavimentación de la avenida Ferrocarril, entre oras más.

Pero además, aseguró que debido a la pandemia tuvieron que empezar a trabajar con las obras en el mes de septiembre pero que espera que en próximos días se concluirán.

Así mismo, detalló la construcción de pisos en 90 hogares de este municipio, mismas que estaban en malas condiciones, pero además entregando despensas a través de un programa alimentario, además de los apoyos que entregaron a las familias que perdieron a un integrante a causa del covid, puntualizo además las acciones que hicieron con la finalidad de evitar que los casos de covid siguieran afectando a este municipio.

Otra de las acciones fue la aprobación del reglamento de tránsito en este municipio, las campañas de capacitación a los integrantes de la policía municipal, además de la entrega de apoyos al campo, y los diversos programas impulsados para el sector comercial y así reactivar la economía en este municipio.

En este segundo informe de actividades el Presidente estuvo acompañado por familiares, integrantes del cabildo, algunos ex presidentes, así como el Dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP) Bersahím López.

