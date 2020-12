Cumplen partidos políticos con entrega de plataformas electorales ante el IEEPCO

-Este domingo los dos partidos restantes cumplieron con este requisito



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo venció el plazo para que los partidos políticos entregaran sus plataformas electorales ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), siendo en total los 12 partidos políticos que lo entregaron.

Hasta el corte de este sábado 19 de diciembre, 10 de 12 partidos han entregado su plataforma electoral, y este domingo los dos que faltaban cumpliendo con este requisito que les solicitó el órgano electoral.



El primero en hacer la entrega fue el Partido Nueva Alianza, posteriormente Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Unidad Popular (PUP).



También lo hizo el Partido Fuerza Por México, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Redes Sociales Progresistas (RSP), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES), y este domingo lo hicieron Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Las plataformas electorales son el programa con el que un partido político o candidato en particular se presenta a unas elecciones y donde se declaran su ideología, los valores que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno.



Su fin es atraer al público en general, pero principalmente a los electores, durante una campaña electoral, para conseguir su apoyo y votos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario