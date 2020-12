Con “semblanza” María Luisa Vallejo, dijo que seguirá trabajando por los Tuxtepecanos

-La presidenta DIF de Tuxtepec no rindió informe de actividades, ni tampoco renunció al cargo como se rumoraba



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A poco más de 5 meses de la muerte de Fernando Bautista Dávila y de permanecer últimamente lejos de los reflectores, este sábado María Luisa Vallejo, Presidenta del DIF agradeció a los Tuxtepecanos el apoyo que recibió en los últimos cuatro años, a través de una semblanza y en donde aseguró que seguirá trabajando por las familias.

Mediante una transmisión en vivo, en donde dio a conocer algunas de las acciones que realizó en los últimos cuatro años, aseguró también que en el DIF tuvo los mejores años de su vida, “mi cariño es para Tuxtepec, mi tiempo es para cada uno de los Tuxtepecanos”, y aunque dijo que no tuvo el tiempo de despedirse de su esposo, aseguró que la mejor forma de honrarlo y decirle adiós “es continuar sirviéndole a la ciudadanía”.

Agradeció además a todos aquellos que los apoyaron para que pudieran ayudar a quienes más lo necesitaban y en especial al personal del DIF que dieron todo el esfuerzo, también al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez así como al cabildo Tuxtepecanos por permitirle seguir trabajando para las familias.

Y aunque se rumoraba que en el marco de esta semblanza iba a renunciar a este cargo honorario, dijo “continuemos trabajando siempre satisfechos de ser parte de esta historia, dispuestos a no ver pasar la vida si no a abrazarla”.

Entre las acciones que dijo, sin detallarlas, puntualizó que en esto cuatro años dieron atención profesional gratuita, a bajo costo, así como campañas de salud bucal, pie plano, osteoporosis, exámenes de la vista, los apoyos a diversos grupos vulnerables, así como la capacitación constante del personal, entrega de prótesis de ojos, extremidades, aparatos auditivos, cirugías de cataratas, apoyo con medicamentos, traslados, sillas de ruedas, muletas, entre otros más.

La Presidenta del DIF no realizará un informe, solo se enfocó en esta semblanza.



