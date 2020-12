Se realiza Expo Feria del corredor Biocultural de la Chinantla en Tuxtepec

-Estarán hasta este domingo ofreciendo diversos productos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se inauguró la primera Expo Feria del Corredor Biocultural de la Chinantla, con la finalidad de reactivar la economía entre algunas familias de la región, debido a que el covid provocó que la situación económica de algunas familias empeorará.

La Diputada local Laura Estrada Mauro, informó que lo que se busca es apoyar a artesanas de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de que al vender sus productos, se reactive la economía entre estas familias de Usila Valle Nacional, Jalapa de Díaz, Ixcatlán, Tuxtepec, Jocotepec, y otros más .

Explicó que esta Expo Feria se está realizando con todos los protocolos necesarios, por lo que invito a los ciudadanos a conocer y comprar esos productos, todos elaborados de una manera única, así mismo, dijo que esta actividad habían pensado realizarla desde mese anteriores pero no se pudo debido a la pandemia.

Estará durante este sábado y domingo de las 12 del día a las 8 de la noche, en donde podrán encontrar diversos productos de la región, como ropa, textiles, productos a base de manera y de piel, pero también alimentos y bebidas, en el parque Hidalgo en la colonia la piragua de la ciudad de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario