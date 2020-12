Rodrigo Mariano toma protesta como Dirigente del PRI en Tuxtepec

-En la Secretaría General estará Alejandrina Ronquillo Regules

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras varios meses de permanecer cerradas las oficinas del comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Tuxtepec, este sábado las abrieron para dar paso a la nueva dirigencia municipal que buscará obtener el triunfo en el municipio en el próximo proceso electoral.

El Delegado Distrital del PRI Manuel Rodríguez Rodríguez, tomó protesta a Mariano Méndez como Dirigente del Comité Municipal de este partido, pero también a Alejandrina Ronquillo Regules como Secretaria General, quienes serán los encargados de tomar las riendas del PRI en medio de esta contingencia, pero también rumbo al proceso electoral que ya inició.

Tras la toma de Protesta Rodrigo Mariano, agradeció el voto de confianza que le dieron para tomar las riendas del partido, pero además aseguró que con la unidad al interior se podrá cumplir con el objetivo que tienen como partido.

Rodrigo Mariano es un joven que inició siendo dirigente del comité estudiantil del Tecnológico de Tuxtepec, posteriormente, fue presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica; por su parte Alejandrina Ronquillo Regules ha sido militante priistas por muchos años, en el pasado proceso electoral fue suplente a la Diputación local, posteriormente fue nombrada Aval Ciudadano del Hospital.

Estos nombramientos se dan luego de que el partido estuviera sin un dirigente en el municipio, debido a que César Limón, quien tomó protesta en diciembre del 2017 dejara el cargo, lo que llevó a cerrar las oficinas y de vez en cuando la abrían.

En el evento, aseguraron que están arrancando pero con toda la fuerza necesarias y destacaron que el Priismo no se ha ido.

En este cambio de dirigencia municipal estuvieron presentes los priistas Gabriel Cué Navarro, Jorge Illescas Delgado, así como Antonio Amaro Cancino, Juan José Moreno Sada, además de Jesús Soto, entre otros más.

