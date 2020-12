La atención a ras de tierra, permite construir un mejor Oaxaca: Sepia

-La secretaria Eufrosina Cruz Mendoza acerca apoyos en Juchitán de Zaragoza.

-Continúa campaña “Que te caiga el 20” recorriendo municipios indígenas y afromexicanos.

Comunicado

San Juan Guichicovi, Oax. 18 de diciembre de 2020.- La titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, asistió a la región del Istmo, para hacer entrega de apoyos de los programas que implementa la institución a su cargo.

En Juchitán de Zaragoza, junto a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígena y Migración del H. Congreso del Estado Oaxaca, Gloria Sánchez López y el titular del Registro Civil, Cristian Hernández Fuentes, la secretaria de la Sepia otorgó estímulos a la juventud indígena y afromexicana que son parte del programa “Semillas De Talento” en reconocimiento a su destacado desempeño académico.

Asimismo, mujeres jefas de familia y productoras del maíz recibieron estímulos de los programas “Mujeres Familia” y “Mujeres Del Maíz”, programas que, con el impulso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se pusieron en marcha desde la Sepia, ante esta pandemia, para coadyuvar en la economía de las familias indígenas y afromexicanas de la entidad.

Durante su participación, la funcionaria pública compartió que “solo incluyendo la mirada de todas y todos, podremos construir mejores entornos, con igualdad y respeto en los pueblos, donde tengamos las mismas oportunidades de hacer realidad nuestros sueños”.

Cabe señalar, que este municipio tiene emitida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, por ello en equipo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se implementó el proyecto en la modalidad 5 para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas.

Con esta suma de esfuerzos, entre la Sepia y la Conavim 27 municipios indígenas y tres afromexicanos través de la campaña “Que te caiga el 20. Tejamos una historia sin violencia para las mujeres” y cuatro proyectos más dan atención a municipios indígenas y afromexicanos con AVGM en el estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario