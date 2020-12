El 46% de muertes por COVID-19, son personas mayores de 65 años

-26 mil 784 personas en Oaxaca han sido contagiadas por el nuevo coronavirus.

-Pide SSO cumplir con las cinco reglas de Salud para frenar el avance de la pandemia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de diciembre de 2020.- Con el municipio de Oaxaca de Juárez a la cabeza en casos de COVID-19, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron este 18 de diciembre, 139 contagios nuevos en todo el estado, para un global de 26 mil 784 positivos acumulados.

Así lo informó en el corte epidemiológico estatal de la emergencia sanitaria, el coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19, Rubén Coronado García, donde precisó que de las dos mil 035 defunciones registradas este viernes a causa del virus, 938 ocurrieron en personas mayores de 65 años, es decir, 46% del total de las muertes, mientras que tres mil 512 oaxaqueños y oaxaqueñas en este grupo de edad han dado positivo al SARS-CoV-2.

Explicó que del global de personas que perdieron la vida, 697 eran pacientes del sexo femenino y mil 338 del masculino, principalmente con diagnosticó de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Describió que Valles Centrales registra un acumulado de 18 mil 277 casos, de esta cifra mil 040 fallecieron; seguido del Istmo, región que notificó dos mil 393 pacientes y 324 muertes; Tuxtepec mil 925 y 281 defunciones; Mixteca mil 971 y 181 decesos; Costa mil 374 y 134 muertes; Sierra 844 y 75 pérdidas humanas.

Detalló que desde el inicio de la emergencia sanitaria se tiene un acumulado de 42 mil 539 notificaciones, en 11 mil 747 se descartó la presencia del virus y cuatro mil 008 personas están como sospechosas; asimismo, se han recuperado 23 mil 876 pacientes que se contagiaron de la enfermedad infecciosa, y actualmente existen 882 casos en etapa activa.

Indicó que las demarcaciones con mayor incidencia de casos nuevos en las últimas 24 horas son: Oaxaca de Juárez con 39, Santa Lucía del Camino con 18, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho, así como Miahuatlán de Porfirio Díaz y Zimatlán de Álvarez con seis, respectivamente.

Al presentar los datos, el funcionario dijo, que del total de confirmados acumulados, el 18%, es decir, cuatro mil 792 personas requirieron atención hospitalaria, y el 82%, que equivale a 21 mil 992 pacientes, cursaron la enfermedad en etapa leve.

Hizo hincapié que a la fecha 18 mil 686 personas han sido atendidos por los SSO, cuatro mil 456 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mil 603 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mil 074 por el IMSS-Bienestar, 204 por la Secretaría de Marina (Semar), 187 por Petróleos Mexicanos (Pemex), 377 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 197 por otras instituciones de Salud.

Coronado García apuntó que los hospitales para la atención a pacientes que presentan complicaciones a la patología infecciosa se encuentran al 38.9% de ocupación, el 47.2% corresponde a camas de observación y 23.3% a camas con ventilador mecánico.

Recalcó la necesidad de que todas y todos cumplan con las cinco reglas de Salud para bajar la curva de contagios: quédate en casa; si sales, usa cubrebocas y mantén sana distancia; no fiestas, ni posadas o reuniones con amigos o familiares; las compras las deberán hacer sólo una persona del hogar; y si eres positivo a COVID-19 aíslate y llama al 800 770 8437.

“La participación de cada una de las personas es sumamente importante y necesaria, entre todos debemos cuidar lo más importante que es la salud”, enfatizó Coronado García, al tiempo de hacer un llamado urgente principalmente a los jóvenes a quedarse en casa, y tomar las mismas precauciones que el resto de la población, para protegerse a sí mismos y a sus familias.

