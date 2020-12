UNTAO bloquea carretera 175 y 200 por incumplimiento del gobierno del estado

-Denuncian que la Comisión de Vivienda y la Secretaría de Finanzas no cumplieron con los acuerdos pactados



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.-Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca, bloquearon las carreteras 175 y 200, debido a que la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), no cumplieron con los acuerdos que se habían pactado con las comunidades.



Mencionaron que los apoyos consistían básicamente en materia de vivienda y al no cumplirse los acuerdos, es que decidieron movilizarse bloqueando la carretera 175 a la altura del crucero de la exgarita, además bloquearon la carretera 200 que comunica a Pochutla con Puerto Escondido.



Estos bloqueos han provocado molestia entre los automovilistas y transportistas que diariamente utilizan estas vías de comunicación, cabe mencionar que la UNTAO anunció desde el miércoles que llevarían a cabo esta movilización para reclamar a las autoridades y exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.

