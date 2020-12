Realizarán expo de emprendedores “XMAS SHOP” de Bendito Mercadito Tuxtepec

-Serán mas de 30 stands de emprendedores locales

David Higareda

Este fin de semana se llevará a cabo la 2da edición de “XMAS SHOP” de Bendito Mercadito Tuxtepec Oaxaca, quienes se encargan de apoyar a los emprendedores de la región realizando diferentes exposiciones en la ciudad.

Anell Triunfo, organizadora de Bendito Mercadito, comentó que el objetivo es reactivar la economía en Tuxtepec y ayudar a los nuevos emprendedores, ya que durante el confinamiento de la pandemia han salido varios, buscando e ideando comercializar varios productos.

Serán más de 30 expositores locales que estarán reunidos el 19 y 20 de diciembre, desde las 11:00am hasta las 8:00pm en las instalaciones del Hotel El Rancho de Tuxtepec. Cabe destacar que para el acceso y en toda la exposición se contarán con los filtros de salud.

Mencionó que es un grupo donde hay hombres y mujeres, pero que principalmente están apoyando y empoderando a la mujer, siendo así que durante la cuarentena, realizaron varios cursos en línea para las nuevas emprendedoras.

La última exposición que se realizó fue hace 15 días y fue todo un éxito. Por el momento los stands para los emprendedores están agotados pero ya pueden pedir información para el próximo evento que será en febrero del 2021 con motivo del mes del amor y la amistad.

Para finalizar, realizó nuevamente la invitación a la ciudadanía en general para que asistan y apoyen a los emprendedores locales, los cuales tendrán diversos productos a la venta, desde ropa, postres, joyería, servicios de belleza y fotografía, y mucho más.

