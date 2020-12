Presupuesto de Oaxaca de Juárez, incongruente con principios de la 4T: Regidor Pavel López

-No se explica por qué se disminuye el presupuesto de seguridad y se aumente el destinado a combustible.

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 15 de diciembre fue aprobado el Presupuesto de Egresos 2021 para el municipio de Oaxaca de Juárez, sin embargo existen muchos puntos que se contraponen a los principios de la cuarta transformación, manifestó el Regidor de extracción morenista Pavel López.

Uno de los puntos es que no se plantean acciones que mitiguen los estragos que la población está enfrentando por la pandemia de Covid y las consecuencias negativas que han afectado en la economía familiar, tampoco existen estrategias o acciones para eficientar el gasto, además de que no se plantean cambios presupuestales que contemplen la situación económica y social por la que atraviesa la capital oaxaqueña.

El Presupuesto de Egresos propone un aumento de más de 7 millones 300 mil pesos, sin que hasta el momento se conozcan los montos percibidos, los criterios para obtener el estímulo y las personas a las que se les otorgará este aumento.

También se propone un incremento de poco más de medio millón de pesos en la partida de Transferencias al exterior, en comparación con presupuesto aprobado para este año, a pesar de que en el tercer trimestre se presentó un subejercicio de poco más de 300 mil pesos.

Otro de los argumentos del Regidor para votar en contra fue que se eleva en 23 millones y medio de pesos para el concepto de combustible sin que se haya explicado los motivos de este incremento, por si fuera poco denuncia que en seguridad pública, vialidad y protección ciudadana habrá una disminución de 17 millones 300 mil pesos en comparación al presupuesto de este año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario