Pese a pandemia, feligreses acuden a venerar a Virgen de la Soledad

-Llegó un joven con un grupo de once personas en peregrinación desde San Sebastián Abasolo



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar del llamado que hizo el Arzobispo de Antequera Pedro Vázquez Villalobos de no acudir al santuario de la Virgen de la Soledad y que los feligreses oraran en silencio desde sus casas, algunas personas acudieron a este recinto religioso para venerarla.



Hubo algunas personas como Rodrigo Emmanuel que llegaron al recinto religioso cargando una imagen de la Virgen de la Soledad, una de estas personas llegó desde San Sebastián Abasolo, población ubicada a unos 45 minutos en vehículo de la capital oaxaqueña, sin embargo él llegó caminando haciendo un tiempo de 4 horas 4o minutos.



Agregó que es lamentable que por la pandemia no esté abierta la iglesia de la Soledad para venerar a la Virgen, ahí hará una oración y posteriormente partirá de nuevo a San Sebastián Abasolo caminando, pues fue la promesa que hizo y la cumplirá, asimismo indico que tiene cuatro años organizando peregrinaciones y en esta ocasión no fue la excepción, aunque por la pandemia este año solo participaron once personas.

Cabe mencionar que los recintos religiosos fueron cerrados por la pandemia, sobre todo porque en diciembre en el estado de Oaxaca se veneran el 8 de diciembre a la Virgen de Juquila, el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y este 18 de diciembre a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad de Oaxaca, quien este año cumple 400 años de ser venerada.

Comentarios

