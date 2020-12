Mueren dos mujeres la mañana de este viernes en Oaxaca

-Una fue arrollada por un autobús de pasajeros en Xoxo y otra bajo el puente Valerio Trujano, presuntamente se trató de un suicidio.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este viernes, fue encontrado el cuerpo de una mujer bajo el puente Valerio Trujano, hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, aunque hay versiones que señalan que se trata de un suicidio y otras que mencionan que alguien la tiró del puente.

El reporte de dado a conocer por automovilistas que diariamente circulan por el lugar, minutos más tarde llegaron elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona, también llegó personal de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron el deceso de la mujer, misma que hasta el momento no ha sido identificada.

Minutos antes otra mujer falleció sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa en Santa Cruz Xoxocotlán, tras ser arrollada por un autobús de pasajeros de la línea Zaachila, la infortunada mujer se traslada en bicicleta, cuando fue embestida por la unidad de transporte público, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y esperaron a que llegaran elementos de la agencia estatal de investigaciones para realizar los procedimientos correspondientes.

