Este jueves se añadieron 193 casos nuevos de COVID-19 en la entidad

-A la fecha existen 859 personas en Oaxaca con la enfermedad en etapa activa, hay dos mil 034 defunciones acumuladas; del total de casos nuevos, el 37% pertenece a Oaxaca de Juárez

-Exhorta SSO a fortalecer el sistema inmunológico en temporada invernal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de diciembre de 2020.- El subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que este 17 de diciembre de acuerdo al comunicado técnico diario se reportaron 193 casos nuevos de COVID-19, con lo que suman 26 mil 645 acumulados.

Indicó que este jueves desafortunadamente se reportaron dos defunciones, dando un total de dos mil 034 personas que han perdido la vida a causa del virus; el 66% eran hombres y el 34% mujeres. Del global de decesos el 40.1% padecía diabetes mellitus, el 37.5% hipertensión arterial y el 23.6% obesidad, siendo el grupo de edad más afectado las personas mayores de 65 años, con 938 fallecimientos.

Precisó que a la fecha se contabilizaron un total de 11 mil 693 casos negativos, tres mil 881 se encuentran como sospechosos, 23 mil 763 pacientes se han recuperado del padecimiento y hasta el momento 859 son activos.

Enfatizó que son 48 municipios que presentaron contagios nuevos en la última jornada, entre los que destacan: Oaxaca de Juárez con 73 notificaciones, cifra que representa el 37% del total de casos; seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 17, siendo el 8.8%; y en tercer lugar se ubica la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 13, que representa el 6.7%; el resto notificó seis, cinco, cuatro, tres dos y un caso.

Asimismo, mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó un acumulado de 18 mil 161 casos y mil 039 defunciones, Istmo dos mil 390 y 324 muertes, Tuxtepec mil 925 y 281 fallecimientos, Mixteca mil 962 y 181 perdidas fatales, Costa mil 365 y 134 víctimas mortales, Sierra 842 y 75 decesos.

El funcionario señaló que la ocupación hospitalaria para atender a pacientes COVID-19 reportó el 38.4% a nivel general, por lo que se tiene el 53.7% de camas disponibles en su tipología de observación, mientras que de terapia intensiva es de 76.6%.

En su intervención, el médico especialista en otorrinolaringología, Fernando Vidal Hernández, explicó que en la temporada invernal existe un aumento de las infecciones respiratorias, el 90% corresponden a la tipología viral, situación que afecta, en mayor medida, a los niños menores de cinco años.

Ante lo cual, exhortó a las y los oaxaqueños a fortalecer el sistema inmunológico de todos los integrantes de la familia, proporcionando a su organismo los nutrientes necesarios para evitar enfermar como: aumentar diariamente la cantidad de líquidos, principalmente agua pura; consumir alimentos ricos en vitamina “C” y “D”, (jugos, cítricos, verduras, frutas), tomar baños de sol por las mañanas y dormir ocho horas.

Así como evitar auto-medicarse, mantener la higiene de manos en todo momento, al toser o estornudar cubrirse con el ángulo interno del brazo, usar adecuadamente el cubrebocas, ante cualquier síntoma acudir a su unidad médica más cercana “y lo más importante quedarse en casa”, concluyó el experto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario