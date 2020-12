‘Estamos al borde del colapso’ por COVID-19, advierte la ‘Jefa Fabiana’

-La jefa de enfermeras del IMSS, Fabiana Zepeda, asegura que ya no hay espacio en los hospitales

NOTICIEROS TELEVISA

La titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fabiana Zepeda Arias, conocida como “Jefa Fabiana”, reconoció que el sistema de salud está al borde del colapso por la pandemia de COVID-19.

En su cuenta de Twitter, la “Jefa Fabiana”, aseguró que ya no hay espacio en los hospitales. Resaltó que los trabajadores de la salud están agotados, pero es su deber seguir cuidando a la población.

“Se los digo, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio. Los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber seguirlos cuidándolos. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo”, escribió.

En abril, la “Jefa Fabiana” abrió su cuenta de Twitter para frenar los ataques contra médicos, enfermeras y trabajadores de salud.

“Ahora que tengo su atención: esta cuenta será un espacio dedicado a frenar las agresiones contra mis compañeros y todo el personal de salud. Hoy más que nunca es necesario sumar esfuerzos y apoyar en todo lo que sea bueno para mi querido IMSS y mi país”, escribió el 21 de abril en Twitter.

El 12 de mayo informó que dio positivo a COVID-19 y que se encontraba en aislamiento. Fabiana Zepeda Arias ingresó el viernes 15 de mayo por “decisión personal” al Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, para dar seguimiento a su salud por COVID-19.

El 22 de mayo las autoridades de Salud informaron que la “Jefa Fabiana” había sido dada de alta.

