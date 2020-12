En diciembre, se reportan 44 casos nuevos de covid y 5 defunciones en la Cuenca

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón informó que en las últimas dos semanas se han incrementando los casos de covid en la región, y prueba de esto es que se han confirmado 44 casos nuevos y se han reportado 5 defunciones.



Dijo que son 16 pacientes los que están hospitalizados hasta el momento, algunos entubados y otros no, además de que estas cifras pueden aumentar si se relajan las medidas, y esto provocaría que la situación en la región se complique en cuanto a la ocupación hospitalaria.

De los 16 pacientes que están hospitalizados, 6 están en el IMSS, otros 8 más en el Hospital General de Tuxtepec, la mayoría son de este municipio pero además tienen de Acatlán y Loma Bonita, además uno más de Cosamaloapan y otro de Playa Vicente.



Agregó que el riesgo de que el número de casos incrementen en los últimos días del año y dependerá de seguir o no con las medidas necesarias, por lo que pidió aguantar un poco más hasta que esté la vacuna y con esto ir regresando poco a poco a una nueva normalidad.



Llamó a los ciudadanos a mantener los protocolos de sanidad y así evitar que los casos sigan aumentando, pero además también recomendó a los comerciantes seguir con estos protocolos de sanidad, sobre todo durante estos días en donde se espera que arriben algunas personas de otros estados y por las compras de navidad y fin de año.



Actualmente Tuxtepec reporta 1457 casos positivos y en la región son 1925 los casos confirmados.

