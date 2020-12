Con el objetivo atender con mayor eficiencia las llamadas de emergencia, instalan botón de pánico en Huajuapan

-Para poder utilizar el botón virtual se requiere de una computadora, teléfono móvil y servicio de internet

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Huajuapan de León llevó a cabo la instalación de un botón de pánico virtual, esto con el objetivo de atender con más eficiencia las llamadas de emergencia para quienes se encuentren en situación de riesgo.

Por su parte, Gilberto Vicente Sánchez, responsable del Subcentro de Control de Comando (C2), expresó que el objetivo de este programa virtual es reducir el tiempo de respuesta ante alguna emergencia, ya que al realizar una llamada telefónica al 911 se llegan a tardar 120 segundos en dar repuesta, mientras que activando el botón de pánico será de manera automática.

De igual manera, indicó que al activar la alerta de incidencia se genera de manera automática el nombre del propietario, nombre del negocio, teléfono, así como dirección y de esta forma se canaliza la llamada dependido la emergencia.

“Con una combinación de teclas, la tecla mayor y menor y marcando la tecla C nos mandan al Subcentro de Control de Comando un incidente de emergencia, en donde se nos indica el nombre del negocio u oficina, alguna ubicación o referencia y posteriormente nombre de la persona y algún número telefónico, con el objetivo de reducir los tiempos” expresó.

Cabe mencionar, que para poder utilizar el botón virtual se requiere de una computadora, teléfono móvil y servicio de internet.

Finalmente, expresó que con este programa se agilizara la atención a los usuarios, por lo que los primeros en brindar atención será la Policía Municipal, y el C2 realizará una llamada para retroalimentar la emergencia y de esta manera dar seguimiento al caso.

