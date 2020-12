Casa de Cultura de Tuxtepec, presentará obra teatral de rescate a tradiciones decembrinas

-La rama, el viejo, posadas y unión familiar formarán parte de esta puesta en escena

-Podrá disfrutarse en vivo por Facebook Live

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La Casa de la Cultura “Dr.Víctor Bravo Ahuja” transmitirá este 20 de Diciembre a las 18:00 horas la obra de teatro “Añoranzas y Tradiciones Decembrinas”, una historia sobre el verdadero sentido de las fiestas y aquellas actividades en las que participaban familias y comunidad que con el paso del tiempo se han ido perdiendo; así lo informó Marie Claire Chávez Martínez, directora de esta institución que continúa buscando alternativas dentro de la Nueva Normalidad para que niños y adultos disfruten del trabajo de diversos talleres culturales.

Cumpliendo con los protocolos de sana distancia alumnos y profesores del máximo recinto cultural de la Cuenca de Papaloapan, participaron en la producción de actividades orientadas a reforzar los lazos familiares y mantener vivas las tradiciones decembrinas del Sotavento, entre ellas, la petición de posada en torno al nacimiento del Niño Jesús, la tradicional rama acompañada de música de jarana y versos, la partida de piñata y la cena familiar .

La obra de teatro, explicó la directora, cuenta con un guión creado por la Casa de la Cultura que gira en torno a la esperanza y la fraternidad, en ella los participantes han puesto su talento, tiempo y cariño para compartir especialmente a las nuevas generaciones, un gesto que se agradece al alumnado así como a los padres de familia pues siempre están apoyando el desarrollo de sus hijos y solidarizándose con los proyectos de la institución, caso reciente el Festival de Día de Muertos.

Reiteró que la obra “Añoranzas y Tradiciones Decembrinas” se transmitirá por Facebook Live desde la página Casa de Cultura Dr. Víctor Bravo Ahuja, en punto de las 18:00 horas, esperando que sean numerosas las familias que se conecten este Domingo 20 de Diciembre a las 18:00 horas, a este que es una festividad llena de alegría, música, gratos recuerdos y un gran mensaje de unidad.

