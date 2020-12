Busca Presidente de Tuxtepec, terminar año mejorando los servicios públicos

-Así también busca inaugurar obras importantes

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez informó que en los últimos días de este 2020, se van a enfocar en mejorar los servicios básicos, así como en la inauguración de obras importantes, para el municipio.

Aseguró que quieren cerrar el año trabajando, principalmente en el tema de los servicios básicos como es agua potable, drenaje y basura, pero además con la inauguración de obras importantes como son la de la Herradura y la del boulevard cuatro carriles.

Enfatizó que así como inició su mandado trabajando, así quiere concluirlo y por lo tanto agradeció al personal del área de servicios básicos y el de obras, porque son los que más están trabajando últimamente.

En lo que respecta al cambio que se dio con el Jefe de Egresos, el edil explicó que no fue un despido si no que el funcionario decidió renunciar al cargo, “tenía otras propuestas, y tras eso le di las gracias por el buen desempeño”.

Dijo que ya tiene una propuesta para ocupar el cargo, pero que será en próximos días que analice su curriculum y así determinará si lo ocupará o no, ya que reiteró que debe ser una persona capaz de tener esta responsabilidad.

