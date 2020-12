A través de créditos de BanOaxaca, se espera reactivar la economía en el estado

-Disponen de 300 mdp para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que este 2020 ha sido un año difícil para la economía de las y los oaxaqueños, el Director General de BanOaxaca Igmar Medina Matus, señaló que se logró que se apliquen en el estado 300 millones de pesos para reactivar la economía, esto mediante créditos

Explicó que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció en su momento una inversión de 110 mdp en este plan de reactivación económica, pero se logró llegar a los 300 mdp, de los cuales 58 serán para las mujeres y con esto reactivar la economía de las familias.

Mencionó que a partir de este año, se diseñó un sistema para que más personas pudieran acceder a un crédito, por lo que pidió a los interesados consultar las bases y así poder gestionar uno, ya que además el próximo año tendrán programas más para seguir con esta reactivación como son el de Impulso para las pequeñas y micro empresas y el financiamiento para el microempresario, además de los programas dirigidos para las mujeres oaxaqueñas.

El Director General de BanOaxaca, dijo además que en este año se han beneficiado más de 300 pequeñas y medianas empresas en el estado, de éstas un 30% son para la Cuenca del Papaloapan o lo que es igual que 40 mdp se han quedado en la región.

