UGOCP pide apoyos para agremiados de Valle Nacional; amenazan con movilizarse

-Aseguró que no han recibido apoyos para sus 500 afiliados

Tuxtepec, Oaxaca.- Hilario Pérez Hernández quien es integrante de la UGOCP en Valle Nacional, hizo un llamado a las autoridades de este municipio para que les entreguen algunos apoyos, ya que aseguró que en esta administración no han sido beneficiados.

Dijo que les urgen apoyos como láminas, cemento, varillas y otros más, para comunidades de Pescadito, Cerro Pita, San Isidro Lagunas, Nuevo Palantla y la Gran Lucha, ya que aseguró que estas comunidades no han sido apoyadas.

Originario de la Gran Lucha, Valle Nacional, aseguró que son alrededor de 500 los afiliados a esta organización y que de no ser apoyados próximamente podrían movilizarse y exigir de otra manera ser beneficiados.

Aseguró que no está pidiendo para él, sino para todos sus agremiados, y que ha decidido no acudir a estas comunidades, ya que le van a exigir los apoyos que hasta el momento las autoridades no les han entregado.

No es la primera vez que están solicitando apoyos, en el mes de mayo, pidieron despensas para familias que habían resultado afectadas por el covid.

