S-59 analizará regreso a clases en Oaxaca; donde haya condiciones

-Esto será en donde se pueda, por lo tanto revisarán a detalle cada región para saber donde regresar



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria de Vivienda de la Sección 59 Irma Sánchez Vergara señaló que ellos como sección analizarán el regreso a clases de manera presencial, luego de que a nivel nacional se informara de un posible regreso a las aulas en estados donde el semáforo epidemiológico estuviera en verde y en amarillo.



Agregó que todavía no hay condiciones para poder regresar, pero en donde las haya dijo que se va a regresar a los salones, por lo tanto van a checar cada una de las regiones, ya que a pesar de que el estado se encuentra en color amarillo de este semáforo epidemiológico, hay regiones en donde la situación es diferente.



Este análisis en cuanto al regreso a clases sería con el personal y todos los sectores involucrado para no afectar la salud de los mejores de edad.



En otros temas la Secretaria de Vivienda informó que luego de una campaña que lanzaron en meses anteriores para beneficiar a los estudiantes que no contaban con un dispositivo para tomar sus clases en línea, enfatizó que ya han realizado 2 entregas a 14 escuelas de la Cuenca, sumando 34 tablets, 15 teléfonos y 4 pantallas.



Posiblemente, dijo, que estarían realizando una entrega más próximamente en un plantel en donde haya más necesidades, pero además pidió a los ciudadanos a donar equipo en buenas condiciones en el centro de acopio.

