Organizaciones de Oaxaca protestarán en Ciudad de México, exigen justicia por caso Nochixtlán

-Pedirán al gobierno federal que atraiga el caso y se castigue a los responsables de los hechos ocurridos en el desalojo del 19 de junio de 2016



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Organizaciones sociales que apoyan al Comité de Víctimas (COVIC), anunció una serie de movilizaciones en palacio nacional para este 21 de diciembre, con el objetivo de exigir justicia por los hechos registrados el pasado 19 de junio de 2016, en dónde hubo ocho personas fallecidas.



El Presidente del Comité Santiago Ambrosio Hernández, hizo un llamado a nivel internacional, nacional y estatal, para que den seguimiento a la jornada de lucha, misma que se llevará a cabo frente a palacio nacional.



Agregó que harán un mitin frente a palacio nacional alrededor de las nueve o diez de la mañana, en dónde van a rechazar la postura del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de pedir perdón públicamente por lo hechos registrados el 19 de junio de 2016.



Señaló que los familiares de las víctimas no aceptarán esta medida como una forma de reparar el daño, pues la exigencia se basa en que se haga justicia por estos hechos y se castigue a los autores materiales e intelectuales.



Finalmente comentaron que pedirán al gobierno federal que atraiga el caso, asimismo demandan a la Fiscalía que sea imparcial, pues en caso de no hacerlo, actuarán conforme a derecho.

