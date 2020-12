Objetivos no alcanzados en Valle, fue por mezcla de recursos; Gobierno estatal retrasó inversión: Edil

-Una de las mas importante es el drenaje pluvial de la Avenida Reforma, sin embargo, dijo que ya hay acuerdo para continuar en los primeros días del año, al igual que la Unidad deportiva y el auditorio municipal



Alex Morales



Valle Nacional Oaxaca.- Luego de haber rendido su segundo Informe de Gobierno, el presidente Rey Magaña reconoció que no se lograron todos los objetivos que desde un principio se pretendían y dijo que esto se debió a la pandemia que se retrasaron algunos trabajos sobre todo, en la cabecera municipal, tal es el caso el proyecto de drenaje pluvial en la avenida Reforma para desfogar las aguas de las lluvias en su tiempo.



Así también, dijo que otro de los puntos que provocó el retraso fue que los recursos Estatales no aterrizaron en su momento, pues aclaró que esta obra fue un proyecto con mezcla de recursos donde al Ejecutivo Estatal correspondía el 70%, sin embargo dijo que ya se ha logrado destrabar ese asunto, por lo que será en los primeros días del año cuando se continúe con la obra.



Adelantó que en este nuevo año se puedan reiniciar los trabajos en la unidad deportiva a través de un financiamiento con el Gobierno del Estado, así también con un auditorio municipal, proyectos tan necesarios para el municipio, por lo que espera que Murat Hinojosa cumpla con lo acordado para que por fin se cuente en su totalidad, con estos 2 grandes proyectos.



Así mismo detalló que existe preocupación por el recorte presupuestal que pretende la Federación en los distintos Ramos, algo que golpeará irremediablemente el desarrollo de Valle Nacional, sin embargo dijo que no habrá de bajar los brazos y buscará alternativas a través de las gestiones para que su municipio, no se vea tan afectado.



De esta manera el Edil agradeció a los Diputados Locales Freddie Delfín Avendaño y Gustavo Diaz Sánchez, así también como al Diputado Federal Irineo Molina Espinoza y al Senador Salomón Jara, por involucrarse en el desarrollo de este municipio, a través de sus gestiones.

