Habitantes de San Baltazar Loxicha exigen salida de Flavio Sosa, ha robado al municipio denuncian

-Señalan que Flavio Sosa tiene influencias y manipula al organismo gubernamental, haciendo referencia a la SEGEGO



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de San Baltazar Loxicha, exigen que Flavio Sosa Villavicencio saque las manos del conflicto que persiste en este municipio de la región de la costa, además señalaron al ex Diputado Local que durante 30 años ha estado saqueando al municipio, bajo la protección de un “padrino político”.



Juana Pérez vocera de los manifestantes, señaló que Flavio Sosa desestabilizó al municipio, pues el ex Presidente Municipal se negó a seguir dando “beneficios” a Sosa Villavicencio y sus seguidores, por ello es que usó sus influencias para desestabilizar a San Baltazar Loxicha.



Agregó que tanto es el influyentismo de Flavio Sosa que manipula al organismo gubernamental a tal grado que hasta el momento no han enviado a elementos de la policía estatal para garantizar la seguridad de la población, quienes afirmó viven en estado de zozobra y aterrorizados.



Por estos temas se han iniciado varias carpetas de investigación y a pesar de esto las personas responsables no han sido consignadas por parte de la Fiscalía General del Estado, uno de los argumentos por los cuales no han sido consignadas, es que estas personas forman parte del grupo de lidera Flavio Sosa Villavicencio.



Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre Atenógenes Jiménez Martínez, renunció a la Presidencia Municipal de San Baltazar Loxicha, luego de que el 2 de noviembre en un hecho violento perdió la vida Rodolfo Díaz Jiménez, quien era conocido como líder social en esta población.



Sobre estos hechos, Juana Pérez comentó que la renuncia del edil se dio por presión de la SEGEGO y por la presión que provocó Flavio Sosa, además uno de los acuerdos fue que con la salida del edil, se enviaría a elementos de la policía estatal, situación que hasta el momento no se ha dado.



Asimismo aclaró que por los hechos violentos del 2 de noviembre, hay dos personas detenidas de manera arbitraria y están acusadas de homicidio calificado, cuando en realidad estos incidentes se dieron en un enfrentamiento, además dijo que están haciendo pasar como líder social a Rodolfo Díaz, cuando él era un vividor del pueblo señaló la entrevistada.

