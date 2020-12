Del 18 al 20 de Diciembre se realizará el “Bazar Navideño Consume Local TX” en Tuxtepec Oaxaca

-Serán 20 emprendedores que pondrán a la venta sus productos, además de contar con la presencia de Santa Claus

David Higareda

Con el objetivo de incentivar el consumo local y ayudar a los jóvenes emprendedores, se realizará del 18 al 20 de diciembre el “Bazar Navideño” del proyecto “Consume Local TX” en el zócalo de Tuxtepec Oaxaca.

En entrevista, Roberto Villamil, encargado del proyecto Consume Local TX, comentó que este montaje navideño se dio gracias a la iniciativa del grupo de jóvenes emprendedores que han tenido bajas ventas durante estos meses debido a la pandemia; fue así que se hizo la petición al gobierno municipal y fue como se los otorgaron, siempre y cuando se cumplan con todas las medidas sanitarias, sabiendo que la ciudad se encuentra en semáforo amarillo.

Esta sería la 4 exposición que realiza el proyecto de Consume Local TX, en donde a través de sus redes sociales se han inscrito diversos jóvenes emprendedores que buscan vender sus productos. En esta ocasión serán solo 20 expositores que estarán en el parque Juárez, para no tener aglomeración de personas y se espera que se abra una buena fecha para el resto del grupo.

Uno de los atractivos del bazar, será la presencia de Santa Claus, donde los niños les podrán ir a dejar su carta y tomarse la foto del recuerdo en familia. Haciendo así un excelente momento navideño junto a la luces decembrinas que se encuentran en el parque.



De 12 del día hasta las 10 de la noche, de estos 3 días, las personas que asistan podrán ver la venta de diferentes productos como bisutería, ropa, artesanías y mucho más. Es importante mencionar que para poder ingresar al parque Juárez deberán pasar por los filtros sanitarios que se tienen, además de hacer el uso correcto del cubreboca.

Por último, Roberto Villamil, invitó a la ciudadanía en general a que asistan, pasen un momento familiar y consuman los productos de emprendedores locales.

