Cumple IEEPO con entrega de regalo de fin de año al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

-Este beneficio entregado por el IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal favorece a las y los trabajadores de la educación y sus familias.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de diciembre de 2020.- Resultado del acuerdo establecido entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial, en la relación de diálogo y trabajo conjunto que se ha fortalecido en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se cumple con la prestación del regalo de fin de año, correspondiente al 2020, para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Este beneficio, del que a partir de este miércoles 16 de diciembre se inició su entrega a las y los beneficiados, en un orden establecido en coordinación con el sindicato para evitar aglomeraciones, forma parte de los acuerdos cumplidos por el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal para favorecer a las y los trabajadores que han puesto su esfuerzo y dedicación en la atención educativa en el estado.

Quienes tienen derecho al mismo, es el personal que cuenta con clave del catálogo del PAEE con más de seis meses de servicio y en proceso de jubilación. También, como resultado de las mesas tripartitas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO y la dirigencia magisterial, se continuará el acuerdo de otorgar el beneficio a quien se encuentre en proceso de regularización de la plaza con categoría E2405 y E2403.

El regalo de fin de año del 2020 consiste en una estufa de mesa marca SUPRA 5Q-TA con cinco quemadores, cubierta y capa de acero inoxidable. En la entrega correspondiente se cumplen los protocolos sanitarios decretados para proteger la salud y vida de las personas que acudirán a realizar el procedimiento en los Servicios Educativos de cada región.

Continúa pago único de incidencias administrativas

Por otra parte, con total transparencia y apego a la normatividad vigente, el IEEPO continúa con la segunda etapa del pago único de incidencias administrativas al magisterio, proceso que seguirá hasta este viernes, para retomarse a partir del 11 de enero del 2021.

Este 16 y 17 de diciembre correspondió al nivel de Secundarias Técnicas recibir el pago respectivo y el 18 de diciembre se atenderá a Secundarias Generales.

