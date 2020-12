Benefician a pescadores de Loma Bonita, con semillas de maíz y frijol

–La finalidad es que tengan otros ingresos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves en el municipio de Loma Bonita entregaron apoyos a pescadores de la cabecera, con la finalidad de que en unos meses puedan obtener ingresos para sus familias, y que en estos días estuvieron afectados económicamente.



La Jefa de la Dirección de Desarrollo Rural, María José Gálvez Pérez dijo que los pescadores beneficiados fueron 15, y en su momento le hicieron la petición de semillas de maíz y frijol al Presidente Raymundo Rivera, ya que por el covid, dejaron de tener ingresos con la pesca.



El apoyo que se les entregó es para que los pescadores también tengan otra actividad económica a la cual dedicarse, y se les proporcionó la semilla para sembrar ¾ de hectárea a cada uno, lo que generará una derrama económica importante a las familias de los pescadores.



Por su parte el Presidente municipal Raymundo Rivera informó que deben de apoyar a todos los campesinos y no enfocarse en unos cuantos, además de que en su momento le hicieron llegar la solicitud y decidieron apoyar a este sector, que en algunas temporadas del año, dejan de tener ingresos.

