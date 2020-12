Recategorización de 3 mil 669 plazas administrativas, logro histórico: IEEPO

-El Director General afirmó que en un acto de justicia social, se brinda certeza respecto a la función que desempeñan las y los trabajadores de la educación

Comunicado

Oaxaca de Juárez. Oax. 15 de diciembre de 2020.- En un acto de justicia social que otorga certeza sobre las funciones administrativas que desempeñan las y los trabajadores de la educación, como parte de las gestiones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la dirigencia magisterial y el decido apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) logró este 2020 la recategorización de tres mil 669 plazas administrativas.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, informó que resultado de las mesas tripartitas de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto y la dirigencia sindical, fue regularizada la situación del 100% del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE) con claves E2403 y E2405 que se desempeñan en diferentes niveles educativos y edificios administrativos.

Apuntó que de las tres mil 669 claves presupuestales recategorizadas con un costo total anual de 52.8 millones de pesos, en diciembre de 2019 se consiguió ejecutar la cancelación-creación de mil 300 claves y el resto se regularizaron el pasado mes de noviembre.

El director general del IEEPO destacó este logro histórico, ya que después de trece años se alcanzó su total atención en beneficio de igual número de trabajadores administrativos, con apego a sus derechos laborales y humanos, así como muestra de la disposición del Mandatario Estatal, un aliado del magisterio oaxaqueño.

Ángel Villarreal puntualizó que con la recategorización de claves, los beneficiarios podrán tener derecho a prestaciones como: regalo de fin de año, ayuda para la adquisición de lentes oftálmicos, ayuda para gastos escolares y ser sujetos a concursar para los estímulos por años de servicio, entre otros.

Por su parte, la secretaria de Trabajos y Conflictos del nivel PAAE, Olivia Rivera Gómez, indicó que desde hace más de una década la lucha del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación ha sido la regularización de las claves E2405 y E2403, que no tenían todos los beneficios que les correspondían por trabajar en las áreas administrativas de las escuelas y las oficinas del IEEPO.

“Hoy nuestras compañeras y compañeros ven resuelta esta demanda añeja, como parte de los acuerdos alcanzados por la dirigencia magisterial en las mesas tripartitas con el Gobierno de México y el Gobierno de Oaxaca”, dijo.

También trabajadores regularizados expresaron su reconocimiento a la gestión realizada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Director General del IEEPO en este proceso que les mejora sus beneficios laborales y repercute en el bienestar de sus familias.

