Fortalece Sepia economía de jóvenes y madres de familia del Papaloapan

-La secretaria Eufrosina Cruz Mendoza entregó apoyos en los municipios de San Felipe Jalapa de Díaz y San Juan Bautista Tuxtepec.

Comunicado

Región de la Cuenca del Papaloapan, Oax. 15 de diciembre de 2020.- Para refrendar el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el fortalecimiento de la economía de la juventud y jefas de familia, la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, asistió a la región del Papaloapan, para entregar diversos apoyos a estos sectores.

Durante la gira de trabajo, la Secretaria visitó el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, donde realizó la entrega de estímulos del programa “Semillas de Talento” a jóvenes indígenas y afromexicanos que cursan el nivel superior en universidades públicas de Oaxaca, en reconocimiento a su desempeño académico.

“Muchachas y muchachos, cuando educamos nuestra mente nos volvemos seres libres y ese es el mayor acto de rebeldía que podemos ejercer; seamos rebeldes, pero con causa”, señaló la funcionaria.

Asimismo, Cruz Mendoza acudió a San Juan Bautista Tuxtepec para hacer entrega de tarjetas bancarias a mujeres jefas de hogares indígenas y afromexicanos que participan en el programa “Mujeres Familia”.

En este municipio, con niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres se implementó con las medidas y protocolos sanitarios correspondientes ante la pandemia la campaña: “Que te caiga el 20, tejamos una historia sin violencia para las mujeres”.

En dicha acción se trabaja junto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Gobierno del Estado de Oaxaca y autoridades municipales, para dar atención a la Alerta de Violencia de

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario