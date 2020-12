Queda abierta la convocatoria para seleccionar la imagen oficial de Julio, mes de la Guelaguetza 2021

-Las y los participantes podrán registrar sus obras hasta el 19 de febrero del 2021

-El ganador o ganadora recibirá un apoyo económico de 25 mil pesos y su obra representará a la máxima fiesta del estado a nivel estatal, nacional e internacional.

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de diciembre de 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) convoca a las y los oaxaqueños a participar en el concurso estatal para seleccionar la imagen oficial de Julio, mes de la Guelaguetza 2021.

A través de este concurso, el Gobierno estatal busca ofrecer la oportunidad a artistas, estudiantes y sociedad en general de representar con su arte al estado de Oaxaca y a la máxima fiesta de las y los oaxaqueños a nivel estatal, nacional e internacional.

La convocatoria queda abierta desde el 15 de diciembre del presente año hasta el 19 de febrero del 2021 y cada participante podrá registrar una obra, la cual debe ser individual e inédita; no exhibida anteriormente, que no haya concursado en otro certamen ni estar comprometida para otros eventos.

El o la aspirante a la convocatoria debe ser mayor de 18 años y haber nacido en el estado de Oaxaca; y podrá realizar su obra en modalidad abierta: acuarela, óleo, aerografía, gouache, pintura al pastel, tinta, fresco, grabado, ilustración tradicional, entre otras técnicas.

El tema a representar en cada creación es “Guelaguetza 2021. Fiesta de los Lunes del Cerro”; la composición de la obra debe contener las características culturales, artísticas, folclóricas, dancísticas, gastronómicas y tradicionales de las ocho regiones de la entidad.

Luego de la etapa de registro de obras, el jurado calificador -conformado por expertos en artes gráficas, integrantes del Comité de Autenticidad y por organizadores de las festividades de los Lunes del Cerro en Oaxaca- hará una selección de obras para determinar cuál será la imagen ganadora.

El resultado del certamen será notificado de manera oficial al ganador o ganadora y se dará a conocer en las diferentes plataformas de comunicación de la Sectur Oaxaca, la cual emitirá un reconocimiento por escrito al autor o autora.

Así también la o el ganador participará en una exposición colectiva con las obras seleccionadas previamente por el jurado; en entrevistas con medios de comunicación locales para dar a conocer la imagen, la propuesta y su trayectoria.

La obra se publicitará a nivel local, nacional e internacional con los créditos correspondientes; y habrá un apoyo económico de 25 mil pesos el cual se entregará al finalizar las festividades de Julio, mes de la Guelaguetza 2021.

Para conocer todos los lineamientos y especificaciones del concurso, consultar la convocatoria en www.oaxaca.travel , en las redes oficiales de la Sectur Oaxaca o solicitar informes en las oficinas de la dependencia en Av. Juárez, No 703, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, en un horario de 9:00 a 15:00 horas; o en los teléfonos (951) 502 1200 Ext 1577, en el Departamento de Eventos Especiales.

