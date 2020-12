Llaman a donar, para que Guerreros Tuxtepecanos reciban un obsequio en navidad

-Esto es porque algunos padres de familia han sido despedidos y no cuentan con suficientes recursos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que son 6 los Guerreros Tuxtepecanos que siguen su tratamiento contra la leucemia en Puebla, están realizando varias actividades, pero además están solicitando el apoyo a la ciudadanía para poder obsequiarle algo a los niños en esta temporada navideña.

Mayra Sánchez quien es la presidenta de esta Asociación de Guerreros Tuxtepecanos, explicó que lo que pretenden es realizarse un pequeño convivio a los niños, pero también obsequiarles algo, durante estas fechas.

Explicó que algunos padres de estos menores, han perdido su trabajo lo que complica la situación en estas familias, por lo que están ahorrando para seguir solventando los gastos que se van presentando, sin embargo también buscan que sus hijos reciban una sonrisa.

Agregó que durante este miércoles en las avenidas Libertad, 20 de noviembre e independencia van a estar boteando de 1 a las 6 de la tarde, y en caso de que alguien los quiera contactar de manera directa puede localizarlos en el teléfono 2871072333.

Guerreros Tuxtepecanos es un grupo de niños que surgió hace más de un año, con la finalidad de solicitar el apoyo de la ciudadanía para que continuaran con su tratamiento contra la leucemia ya que los gastos de traslado, alimentación y otros, son muy elevados, por lo que desde ese entonces han realizado una serie de actividades para recabar recursos.

