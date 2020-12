Indígenas Chinantecos, despiden a exedil de Ojitlán

-Un hombre que contribuyó con la instalación de la Radiodifusora XEOJN La Voz de la Chinantla

Con información de La Voz de la Chinantla

San Lucas Ojitlán, Oaxaca.- Cientos de indígenas chinantecos dieron el último adiós al expresidente municipal de esta población, Anastacio García Nicolás, quien donó el terreno donde hoy se encuentra las instalaciones de la Radiodifusora XEOJN La Voz de la Chinantla con cobertura en los pueblos indígenas de la zona norte de Oaxaca.

El expresidente municipal, Anastacio García Nicolás, falleció a los 78 años de edad, la noche de este lunes 15 de diciembre, alrededor de las 21:00 horas en su domicilio particular de la comunidad de Nuevo Yucatán del municipio San Lucas Ojitlán, por causa de una enfermedad que le provocó estar encamado durante varios meses.

Don Anastacio García Nicolás, fue presidente municipal de San Lucas Ojitlán en el trienio 1990-1992, época en que no se percibían los recursos del Fondo III Ramo 33 de Infraestructura Social Municipal o el Fondo IV de Fortalecimiento para la Participación Municipal, solo tenía acceso al recurso de participaciones municipales.

Sin embargo; la falta de recursos no fueron motivos u obstáculos para trabajar por el desarrollo de las comunidades de ésta demarcación, por lo que fortaleció la implementación de los tequios, mediante la participación comunitaria para ejecutar proyectos de obras de diferentes índoles en beneficio de la colectividad.

Cabe mencionar que en 1991, siendo presidente municipal, Don Anastacio García Nicolás donó el terreno donde actualmente se encuentra la Radiodifusora XEOJN La Voz de la Chinantla, un medio de comunicación que ha servido de promoción, difusión e información de las diversas expresiones de los pueblos chinantecos y mazatecos afectados por las presas de Cerro de Oro y de Temascal.

Aunado a ello, en 2015, Don Anastacio García Nicolás, fue homenajeado en vida con un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por su contribución al desarrollo de la comunicación cultural.

El ex edil ojiteco le sobreviven 9 hijos, 6 mujeres y 3 hombres; quienes agradecieron el homenaje que le rindieron a su padre por parte del cabildo que preside Alicia Moreno Pereda.

