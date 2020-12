Habitantes de Mixistlán levantan temporalmente huelga de hambre

-Señalan que en caso de no tener una respuesta favorable, nuevamente volverán con sus protestas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Santa María Mixistlán decidieron poner un receso en la huelga de hambre que iniciaron el pasado viernes, luego de que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), entabló una mesa de diálogo para poder dar solución a su demanda de que el edil Juan Antonio Díaz les entregue los recursos correspondientes a los ramos 33 y 28.

Los manifestantes se retiraron de la Alameda de León en dónde instalaron una carpa, para trasladarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues en caso de que no haya una solución favorable a su demanda, nuevamente volverán a instalar la huelga de hambre.



El recurso que les debe entregar el edil es de 4 millones 352 mil pesos, tan solo del ramo 33, asimismo indicaron que realizaron esta movilización pues el presidente municipal se ha negado a atenderlos, incluso no ha asistido a las reuniones a las que las autoridades estatales lo han convocado.

Este grupo de personas se instaló en ese lugar el pasado viernes por la tarde, luego de haberse manifestado en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, en dónde entregaron sus peticiones al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario