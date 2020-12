Fortalece Gobierno de Oaxaca cadena productiva del mezcal

-Priorizar el bienestar de las y los maestros mezcaleros es una acción fundamental de la política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

-En un compromiso conjunto entre las secretarías de Economía, de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, el Icapet, Nafin y FIRA, se establecen alianzas para favorecer esta industria.

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de diciembre de 2020.- Los titulares de las Secretarías de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobián; de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Gabriel Cué Navarro y el director del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo (Icapet), Francisco Maldonado Martínez, reiteraron su compromiso de generar alianzas que fortalezcan la industria del mezcal en Oaxaca.

En gira de trabajo por municipios que integran la Ruta del Mezcal, en la que también asistieron, el director de BanOaxaca, Igmar Medina Matus; el representante de Nacional Financiera (Nafin), Paulo César Ortíz Marcial; de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Nehemías Castellanos Hernández y el presidente del Clúster del Mezcal, Jorge Vera, los titulares señalaron que priorizar el bienestar de las y los maestros mezcaleros es una acción fundamental de la política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Al respecto, el titular de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobián, señaló que con esta gira de trabajo que arrancó en Santa Catarina Minas en el Palenque “La Candelaria”, del maestro mezcalero Eduardo Ángeles, el Gobierno del Estado se acerca a su gente y conoce nuevas experiencias y necesidades de los hombres y mujeres que trabajan la tierra para el cultivo de maguey y posteriormente para la preparación de la bebida espirituosa por excelencia.

“El mezcal representa un papel estratégico en la economía oaxaqueña, esta industria genera más de 16 mil empleos directos y 48 mil indirectos en la entidad. Oaxaca es el principal productor de esta bebida en el país, en donde se aporta el 92.3% del total nacional”, destacó el funcionario estatal.

En tanto, el titular de la Sedapa, Gabriel Cué Navarro, hizo hincapié en el respaldo del gobernador Alejandro Murat para hacer equipo, abrazar propuestas e impulsar procesos en apoyo de productoras y productores.

Reconoció el trabajo de los palenqueros, quienes se han convertido en maestros en la producción de mezcal y destacó que desde la Sedapa se continuará con el apoyo a la producción primaria del cultivo del maguey mezcalero.

Celebró la sinergia entre instituciones en la construcción de historias de éxito como las que se registran en la Ruta del Mezcal y reiteró el compromiso de sumar esfuerzos para fortalecer a éste sector.

Como parte de esta gira de trabajo se visitó el vivero del Palenque “La Candelaria”, donde Eduardo Ángeles trabaja en la reproducción y protección de 12, de las 17 variedades de maguey que se siembran en Oaxaca.

El recorrido incluyó los palenques “Los Sánchez”, en San Baltazar Chichicapam y “Wahaka”, en San Dionisio Ocotepec, donde el funcionariado público tuvo la oportunidad de conocer las experiencias en producción y comercialización de cada uno de sus propietarios.

Así también visitaron el palenque “Mal de amor”, en Santiago Matatlán, donde los titulares de Economía, Sedapa y del Icapet, destacaron la importancia de esta gira de trabajo la cual reunió a todas y todos los actores de esta industria, contribuyendo así a coordinar acciones de trabajo que permitan organizar, desarrollar, proteger y dar valor a toda la cadena.

Finalmente este grupo de trabajo tuvo como último destino el vivero de Tradición Chagoya, donde actualmente se impulsa y rescata la siembra de maguey mexicano, cuishe y tobalá.

