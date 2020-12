Desmiente Irineo Molina salir de MORENA

-Dijo que los números que ha arrojado en las pasadas elecciones a su favor, le da para seguir participando en procesos futuros.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Pese a los continuos rumores de que es posible de que el futuro político del Diputado Federal Irineo Molina Espinoza este fuera del partido MORENA, ante las peticiones de los grupos que pretenden imponer candidatos en Tuxtepec, negando el acceso a cualquiera que no sea del grupo de Salomón Jara, el Legislador oriundo de Chiltepec señaló que es parte de la estructura de MORENA desde el inicio y no por nada en las pasadas elecciones, ha arrojado números que ningún otro candidato ha obtenido.

Y es que en los últimos días se le ha criticado al Diputado, no hacer presencia en los eventos y reuniones, ni participado en la recolección de firmas para enjuiciar a los ex presidentes, actividades que ha organizado la estructura de ese Partido, lo cual ha generado descontento entre los aspirantes que buscan ese cargo por elección popular, aunque es la militancia quien decidirá quien quiere que los represente en las próximas elecciones.

Respondiendo a las críticas de que debe renunciar a su cargo como lo pidió el presidente de la República, Molina Espinoza aclaró que esa decisión va solo para los funcionarios que conforman el equipo de trabajo del Ejecutivo Nacional y deja exento, a los que son elegidos por representación popular, sin embargo dijo que estará analizando más adelante si deja el cargo como Diputado Federal.



En lo que respecta al electorado y a los críticos, dijo que respeta sus puntos de vista y cuestionamientos, ya que al final de cuentas siempre tendrán la razón en las decisiones democráticas, sin embargo explicó que este 2021 será de suma importancia para la transformación de México, por lo que añadió que es importante la participación ciudadana y una evaluación de que el Gobierno Federal este haciendo bien las cosas, algo que esta seguro de que la Cuarta Transformación seguirá en su cause.

