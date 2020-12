Dan prórroga a convocatoria de consejeras y consejeros del IEEPCO

-La de consejeros distritales cierra el próximo viernes y la de consejeros municipales el 26 diciembre



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Jessica Hernández García, informó que hay una prórroga a la convocatoria para el registro de quienes quieran ser consejeras y consejeros tanto municipales como distritales, misma que cierra en próximos días.



Dijo que podrán participar todos aquellos y así conformar estos consejos, cumpliendo requisitos como ser mayores de 18 años, contar con su credencial para votar con fotografías, no haber sido dirigente de algún partido político, no haber sido candidato por lo menos 3 años atrás, y no es necesario que tengan la experiencia en materia electoral.



Agregó que estos consejos serán los encargados de supervisar las actividades de organización electoral, así como vigilar que todo este proceso se realice de manera correcta y tendrán que entregar los paquetes electores a las presidencias de las mesas directivas de casillas, recibirlos y dar el seguimiento a la jornada y posteriormente los cómputos.

Esta prórroga, dijo, que se debe a que se tiene un número muy bajo en cuanto a los aspirantes a integrar los consejos, pero además destacó que los seleccionados podrán ser ratificados para el próximo proceso del 2021-2022.

Quienes deseen participar en esta convocatoria, podrán inscribirse en la página oficinal del IEEPCO, ya que la convocatoria para consejeros distritales termina el 18 de diciembre y la de consejeros municipales el 26 de diciembre.

