Registra SSO 785 casos activos por COVID-19, suman 25 mil 987 acumulados

-La red hospitalaria en Oaxaca presenta 32.2% de ocupación de camas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de diciembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han contabilizado hasta este 13 de diciembre, 28 casos nuevos de COVID-19 en 20 municipios, así como lamentablemente una defunción.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que la cifra oficial asciende a un global de 25 mil 987 acumulados y dos mil 007 personas que han perdido la vida a causa de la patología respiratoria.

Destacó que actualmente existen 785 casos activos, de éste número 660 residen en Valles Centrales, 37 en la Mixteca, 30 en la Sierra, 24 en el Istmo, 23 en la Costa y 11 en Tuxtepec.

El titular de los SSO señaló que se tienen tres mil 960 pacientes sospechosos, 11 mil 389 negativos y 23 mil 206 personas recuperadas.

De igual manera, especificó que los municipios con la mayor incidencia de casos positivos reportados el día de hoy son: Oaxaca de Juárez con seis y Santa Cruz Xoxocotlán, Salina Cruz, así como San Sebastián tutla con dos, respectivamente, el resto un caso.

Asimismo, manifestó que este domingo la red hospitalaria en la entidad presentó 32.2% de ocupación de camas de pacientes COVID-19, de esta cifra el 38.2% pertenece al área de observación y 21.3% a terapia intensiva.

Recordó que ante síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos seca, cansancio, diarrea, dolor de cabeza y garganta, pérdida de olfato o gusto, se debe llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por WhatsApp 951 297 57 41.

Finalmente hizo énfasis en la importancia del uso correcto del cubrebocas y en reforzar las acciones de lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como la sana distancia; proteger principalmente a la población de riesgo y en la manera posible la encomienda continúa siendo “quédate en casa”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario