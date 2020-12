MC busca reconciliar a familia de Dávila con equipo de Noé Ramírez

-Ricardo Coronado Sanginés dijo que más allá de los proyectos personales, está el futuro de Tuxtepec

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En Movimiento Ciudadano están tratando de construir la unidad al interior, por ello se busca que el fenómeno electoral que construyó el ex Presidente Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila continúe y para esto el partido está buscando conjuntar a los familiares de Bautista Dávila y al actual edil Noé Ramírez Chávez, así lo manifestó el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC en Oaxaca, Ricardo Coronado Sanginés.

Señaló que esto se dará siempre y cuando haya voluntad de ambas partes, además dijo que más allá de los proyectos personales, está el futuro de Tuxtepec, el cual va teniendo un auge importante, aunque aclaró que aún hace falta mucho por hacer y eso se logrará trabajando en unidad.

Cabe mencionar que luego de la muerte de Fernando Bautista Dávila, hubo un división al interior de la estructura davilista, los familiares del ex edil han estado trabajando en los últimos meses por medio de la FHUCUP y marcaron un distanciamiento con el mandatario municipal Noé Ramírez Chávez, además ambos grupos han tenido acercamiento con MC y por ello es que la dirigencia estatal busca resarcir este distanciamiento.

Coronado Sanginés hizo estas declaraciones en la visita que hizo a Tuxtepec, para asistir el segundo informe de gobierno, agregó que MC siempre estará respaldando a los gobiernos que se identifiquen con los valores de este instituto político, como es el caso del gobierno que encabeza Noé Ramírez Chávez.

En lo que se refiere a la coalición que integrarán los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Coronado Sanginés afirmó que estos tres partidos fueron los que traicionaron al país con el pacto por México y ahora buscan ir juntos en esta elección, por ello hizo un llamado a la población para que no se dejen engañar.

Asimismo indicó que MC irá solo en la elección y para ello mencionó que ya están trabajando en la selección de sus candidatos, quienes dijo trabajarán por le bien de la población, pues están buscando a las personas idóneas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario