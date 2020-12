Habitantes de Ocotlán de Morelos bloquean carretera 175, exigen cancelación a mineras

-El bloqueo afecta a cientos de automovilistas que utilizan esta vía de comunicación entre los valles centrales, la sierra sur y la costa.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de Ocotlán de Morelos, bloquean la carretera federal 175 a la altura de esta municipalidad, impidiendo la circulación hacia las regiones de la sierra sur y costa, situación que está provocando un congestionamiento vial considerable.

Los manifestantes demandan una audiencia inmediata con la Directora de la SEMARNAT María Luis Albores González, para darle a conocer la problemática que existe en esta zona, así como buscar soluciones conjuntas con las comunidades que han sido afectadas por el proyecto minero San José.

Además piden que se niegue la autorización de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional del proyecto “San José II”, la cual fue presentada por la compañía minera Cuzcatlán y que a decir de los inconformen, contiene información falsa y sesgada, asimismo piden que se garantice una protección efectiva del medio ambiente en la región de los valles centrales de Oaxaca y proteger este derecho frente a intereses privados.

También piden a la Secretaría de Economía que se cancelen las concesiones mineras otorgadas en la región de los valles centrales, para hacer presión a las autoridades y les den solución a sus demandas, es que implementaron este bloqueo, para ello atravesaron piedras y camionetas, además de colocar mantas con sus demandas.

Cabe mencionar que en 2014, la empresa minera Fortuna Silver Mines gestionó permisos ante las autoridades mexicanas para la expansión del proyecto minero, esto a través de la ampliación de la capacidad de almacenamiento de su presa de Jales, la explotación de 5 niveles subterráneos, la expansión de la capacidad de su molino y obras internas para permitir la explotación de plata y oro hasta 2024, aunque inicialmente el proyecto contemplaba la explotación del mineral hasta 2018.

