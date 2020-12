Gobierno de Alejandro Murat y Federación, unidos para saldar deuda histórica con los pueblos de Oaxaca

-En el marco de la visita del Presidente de México a Oaxaca, se inauguraron la construcción de los accesos a las cabeceras municipales de Santa Ana y San Mateo Río Hondo del Distrito de Miahuatlán

-Durante esta gira por la Sierra Sur, el Presidente de México se comprometió a ampliar el programa Sembrando Vida para beneficiar a los mezcaleros de la zona

Sierra Sur, Oax. 13 de diciembre de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reiteró ante el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en unidad, mano a mano y con la solidaridad del tequio, en Oaxaca se cierran filas para impulsar y concretar importantes proyectos y obras como la construcción de caminos rurales realizados como parte del programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales, que hoy representan la esperanza para Oaxaca y para el sureste.

“Hoy valdría la pena reflexionar qué significan estos caminos, cuando en otras regiones del país es un derecho adquirido; cuando en otras regiones del país se habla de que llegue el metro o el tren suburbano, y aquí apenas estamos viendo que se está atendiendo una omisión histórica que tuvo la federación con todas estas regiones de México, empezando por Oaxaca”, expresó el Mandatario Oaxaqueño, durante la inauguración del acceso a la cabecera municipal de Santa Ana, perteneciente al Distrito de Miahuatlán.

Esta obra de 6.5 kilómetros de concreto hidráulico y sistema de drenaje, forma parte de los 33 caminos pavimentados este año, y los 58 realizados en dos años, a través de este programa federal encaminado a fortalecer la infraestructura carretera de México y que promueve la mano de obra local para que los recursos se queden en la zona, se reactiven los comercios locales y se contribuya a contener la migración de sus habitantes.

De esta manera, Murat Hinojosa celebró la pavimentación de este acceso en beneficio de más de dos mil habitantes, tanto del municipio como de las localidades de Santa Catarina Coatlán y San Bernardo Xitla, que en su construcción generó 110 empleos directos y 118 indirectos durante dos años, y que permitirá conectarse con la supercarretera a Puerto Escondido.

“Agradecemos Señor Presidente que usted no solo administre el cambio, sino que lo enfrente; celebrando la grandeza de nuestras tradiciones, porque estos caminos también celebran una figura fundamental milenaria que es el tequio, que nos permite recordar que solamente en solidaridad, trabajando mano a mano, en equipo, en unidad, es fundamental para enfrentar los rezagos de México y por supuesto de Oaxaca, y que es aquí con nuestras tradiciones que vemos que los pueblos se han sumado a estas acciones que encabeza su gobierno”, dijo.

Posteriormente, el Gobernador de Oaxaca y el Presidente de México inauguraron la construcción del camino de San Mateo Río Hondo que consistió en 4.18 kilómetros, en beneficio de más de tres mil habitantes de 33 localidades, que generó 80 empleos directos y 92 indirectos.

En este acto, el gobernador Alejandro Murat aseveró que en la política, la coordinación y el diálogo siempre serán la fórmula para cambiar la realidad de los pueblos; por lo que reiteró al presidente Andrés Manuel López Obrador, la disposición de su administración para seguir sumando al Gobierno de México voluntad y esfuerzo en beneficio de las y los oaxaqueños.

“En Oaxaca tendrá siempre sus aliados, porque a ras de piso con usted seguiremos generando el cambio que tanto necesitaba Oaxaca y el sureste de México”, dijo.

Refrenda Presidente de México compromiso con mezcaleros de la Sierra Sur

Durante esta gira de trabajo por la Sierra Sur, el Presidente de México reiteró el compromiso de su administración con los mezcaleros de la zona, para acrecentar la productividad de esta bebida espirituosa con alta demanda en Canadá y países europeos, mediante el programa Sembrado Vida para el cultivo del maguey.

Toda vez que este año Oaxaca pasó de cuatro a más de cinco millones de litros en su producción, Andrés Manuel López Obrador expresó que el objetivo para el siguiente año será ampliar la superficie y número de productores beneficiados con el programa, que a la fecha registra 30 mil sembradores que trabajan y cultivan 75 mil hectáreas.

De esta manera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció al gobernador Alejandro Murat por su decidido compromiso con el desarrollo de Oaxaca para generar los cambios anhelados por el pueblo. “Estamos trabajando muy bien con el Gobernador y las autoridades municipales; sumando esfuerzos, voluntades y recursos, siempre pensando en el bien del pueblo, de Oaxaca y de la Nación”, expresó.

Al inaugurar los dos caminos, destacó en las autoridades el buen empleo de los recursos asignados; así como el trabajo, empeño y amor que los habitantes de Santa Ana y San Mateo Río Hondo emplearon en la construcción de sus accesos; demostrando –dijo- la organización social y comunitaria que Oaxaca ha conservado por siglos y que no existe en otras partes del país.

En la inauguración de las obras estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalante Sauri; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; así como los presidentes municipales de Santa Ana y San Mateo Río Hondo, Gustavo Santos y Julio César López Guendulain, respectivamente.

