EU inicia histórica distribución de vacuna contra el coronavirus de Pfizer

Alrededor de las 06:30 horas de hoy los trabajadores de la fábrica de Pfizer, en Michigan, comenzaron a despachar los primeros envíos de su vacuna contra el coronavirus, lo cual fue considerado como un momento histórico siendo el plan de distribución más grande y complejo que se ha realizado en Estados Unidos.

Un video de las instalaciones en Kalamazoo mostró a trabajadores con mascarilla sacando de un congelador cajas de cartón del tamaño de una caja de pizza que contenían frascos de vacunas, y colocándolos en grandes neveras azules, antes de que fueran empaquetados y etiquetados.

La situación estaba siendo controlada bajo las normas de seguridad e higiene, las cuales además se intensificaron ante la importancia del medicamento. Los trabajadores empaquetaron los fármacos en neveras agregando hielo seco para mantener su temperatura, la cual se recomienda esté en alrededor de -70 grados Celsius.

Estas labores eran aplaudidas por los trabajadores que incluso silbaron al ver cómo sus compañeros continuaban con sus funciones rotativas, cuando las primeras cajas eran trasladadas hacia los camiones que esperaban.

El Gobierno de EU planea liberar las primeras 2.9 millones de dosis a 64 Estados, territorios y ciudades principales, así como a cinco agencias federales. Pese a que esté coordinando los esfuerzos de distribución, los Estados tienen la decisión final sobre quién recibirá las primeras vacunas.

El Gobierno federal está despachando los primeros envíos a más de 600 puntos.

